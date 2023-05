DJ Responsáveis da Fed debatem possível pausa nas subidas de taxas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Alguns responsáveis da Reserva Federal dos EUA mostraram-se divididos sobre se o banco central tem de subir novamente as taxas na reunião de junho para combater a inflação.

O banco central subiu as taxas de jur*o nas 10 últimas reuniões num total de cinco pontos percentuais

A Fed deve subir e manter as taxas num nível em que o movimento seguinte possa ser igualmente tanto uma subida como uma descida,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.