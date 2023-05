DJ Responsável da Fed apoia mais subidas de taxas de juro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Uma responsável da Reserva Federal dos EUA disse que o banco central deve estar preparado para continuar a subir as taxas de juro porque a inflação continua demasiado elevada e o mercado laboral demasiado restrito, sinalizando que pode haver algum desacordo entre os responsáveis do comité que define as taxas de juro.

A governadora da Fed Michelle Bowman disse esta sexta-feira, numa intervenção preparada