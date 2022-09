DJ Riksbank aumenta taxas de juro para 1,75% face a 0,75% com subida da inflação

ESTOCOLMO (DJ Bolsa)-- O banco central da Suécia aumentou as taxas de juro esta terça-feira para 1,75% face a 0,75%, e aumentou o rumo das taxas e sinalizou o fim das compras de ativos até ao final do ano enquanto combate o persistente aumento da inflação.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal antes da decisão esperavam uma subida de 75 pontos base para 1,50%.