DJ Rio Tinto cancela dívida de $2,3 mil milhões da Mongólia - media

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto PLC concordou em cancelar a dívida pendente de $2,3 mil milhões da Mongólia pela sua posição no projeto de cobre e ouro Oyu Tolgoi, noticia a Reuters.

-- O primeiro-ministro do país, Oyun-Erdene Luvsannamsrai, disse esta segunda-feira que o seu gabinete recebeu uma carta da mineradora a anunciar o cancelamento da dívida, disse a Reuters.