DJ Rio Tinto corta orientação de produção de cobre

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto PLC cortou as previsões de produção anual de cobre refinado após ter sofrido alguns contratempos na mina Kennecott no estado de Utah, EUA.

A Rio Tinto prevê agora produzir entre 135.000 e 175.000 toneladas de cobre nos 12 meses até dezembro, contra uma previsão anterior de 165.000 a 205.000 toneladas.