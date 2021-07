DJ Rio Tinto: Exportações de minério de ferro recuam 12% no 2T

SIDNEY (DJ Bolsa)-- A Rio Tinto PLC disse que exportou menos 12% de minério de ferro do centro de mineração australiano durante o segundo trimestre de 2021 em comparação com o ano anterior, e espera que as exportações anuais fiquem no limite inferior de uma estimativa anterior depois de a empresa ter enfrentado chuvas acima da média, paralisações operacionais e escassez de mão de obra devido às restrições da Covid-19.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

