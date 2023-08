DJ Rio Tinto: Parceria assina acordo de infraestrutura em projeto de minério de ferro

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto disse esta sexta-feira que foram alcançados acordos entre empresas que procuram desenvolver o projeto gigantesco de minério de ferro de Simandou e o governo da Guiné-Conacri sobre a infraestrutura guineense necessária para exportar a matéria-prima.

A Rio Tinto disse que a joint venture Simfer, que está a desenvolver os blocos 3 e 4 do projeto de Simandou, finalizou acordos com o Winning Consortium ...