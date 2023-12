DJ Rio Tinto planeia investimento de $6,2mM em projeto na Guiné

(DJ Bolsa)-- O maior investimento da Rio Tinto nos próximos anos deve ser um grande projeto de minério de ferro em África que pode reformular a oferta global do ingrediente para a produção de aço.

A segunda maior mineira do mundo em valor de mercado disse esta quarta-feira que espera contribuir com cerca de $6,2 mil milhões para o desenvolvimento inicial da mina de Simandou, incluindo um porto e caminho-de-ferro ...