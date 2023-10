DJ Rio Tinto produz mais alumínio, cobre no 3T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto disse esta terça-feira que produziu mais alumínio e cobre no terceiro trimestre de 2023 face ao ano anterior, mas baixou a estimativa de produção para o total do ano nas operações de minério de ferro no Canadá devido a problemas nas fábricas e incêndios florestais.

A segunda maior mineradora do mundo em valor de mercado reportou uma produção de alumínio de 828.000 toneladas nos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.