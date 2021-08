DJ Rio Tinto quer acelerar projeto de cobre na Mongólia com cedências - media

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto PLC está à procura de um acordo com o governo da Mongólia para acelerar o desenvolvimento da mina de cobre Oyu Tolgoi, avança o Financial Times, citando uma carta enviada ao governo mongol.

-- A Rio Tinto propõe reduzir os juros nos empréstimos feitos para financiar os custos de construção em troca de um acordo sobre questões regulatórias e de orçamento, em como um ...

