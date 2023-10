DJ Rio Tinto reitera projeções de expedição e custos de Pilbara

(DJ Bolsa)-- A Rio tinto reiterou as projeções para os custos e expedições do total do ano das operações de minério de ferro em Pilbara.

A gigante de metais e mineração anglo-australiana disse esta segunda-feira que as operações de minério de ferro em Pilbara, na Austrália Ocidental, produziram 83,5 milhões de toneladas métricas no terceiro trimestre e que as expediç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.