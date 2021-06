DJ Rio Tinto suspende operações na África do Sul

SIDNEY (DJ Bolsa)-- A Rio Tinto PLC disse que vai interromper as operações nas areias da África do Sul devido ao aumento dos problemas de segurança, incluindo a morte a tiro de um responsável sénior há um mês.

A segunda maior mineira do mundo em valor de mercado disse que vai manter as operações de mineração e fundição na província sul-africana de KwaZulu-Natal encerradas ...

