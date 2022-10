DJ Rio Tinto vai descarbonizar operações no Canadá com ajuda do governo

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto disse que vai trabalhar com o governo do Canadá para descarbonizar as operações da Rio Tinto Fer et Titane em Sorel-Tracy, Quebec.

A Rio Tinto vai investir até 737 milhões de dólares canadianos ($537 milhões) e "posicionar a empresa como um centro de excelência no processamento de minerais críticos". O governo do Canadá vai aplicar até C$222 milhões nos próximos oito ...