DJ Rio Tinto vai gastar $395M em central de dessalinização na Austrália

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto disse que planeia investir $395 milhões numa central de dessalinização de água do mar na região de Pilbara na Austrália Ocidental, onde tem massivas operações de mineração de minério de ferro.

A central, que será construída dentro as operações portuárias existentes da Rio Tinto em Parker Point, vai auxiliar o futuro fornecimento de água ...