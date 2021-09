DJ Rio Tinto vai recorrer da multa da autoridade fiscal da Austrália

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto PLC disse esta quinta-feira que pretende recorrer da multa aplicada pela autoridade fiscal da Austrália relativamente a empréstimos para um dividendo intragrupo.

A mineira disse que a autoridade aplicou uma multa de 352 milhões de dólares australianos ($258,2 milhões) e reduziu a avaliação inicial de juros para A$47 milhões contra A$27 milhões.