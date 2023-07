DJ Rio Tinto vai ser acionista estratégica da Sovereign Metals

(DJ Bolsa)-- A Sovereign Metals disse esta segunda-feira que a Rio Tinto vai investir 40,4 milhões de dólares australianos ($27,6 milhões) para adquirir uma participação de 15% na empresa, tornando-se num investidor estratégico.

A empresa de mineração disse que o dinheiro será utilizado para avançar o projeto de rutilo-grafite Kasiya, no Malawi.

No âmbito do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.