DJ Rio Tinto vê vendas robustas de minério de ferro, corta previsões de outras commodities

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto PLC disse que espera que as entregas de minério de ferro do total do ano das operações de mineração australianas fiquem no patamar superior das previsões da empresa, mas cortou as estimativas de produção de várias outras commodities que produz, incluindo de alumina e cobre refinado.

A segunda maior mineira do mundo em valor de mercado disse esta quarta-feira que as entregas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.