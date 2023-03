DJ Rio Tinto vende participação maioritária em grande projeto de cobre no Peru

(DJ Bolsa)-- A First Quantum Minerals Ltd. vai comprar uma participação maioritária no projeto de cobre da Rio Tinto PLC de La Granja, no Peru, um dos maiores recursos de cobre por desenvolver do mundo, disseram as empresas.

A canadiana First Quantum vai comprar uma participação de 55% no projeto por $105 milhões. A First Quantum também prometeu investir até $546 milhões para financiar o capital inicial ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.