DJ Roche: Comissão Europeia aprova Tecentriq SC

(DJ Bolsa)-- A Roche disse que a Comissão Europeia aprovou o Tecentriq SC, uma injeção subcutânea de imunoterapia contra vários tipos de cancro.

A farmacêutica suíça disse esta terça-feira que obteve autorização para a comercialização do Tecentriq SC, que reduz o tempo de tratamento em aproximadamente 80% em comparação com a infusão intravenosa padrão.

