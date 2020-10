DJ Roche confirma outlook para 2020 apesar de queda das vendas

(DJ Bolsa)-- A Roche Holding AG disse esta quinta-feira que as vendas do período de janeiro a setembro caíram em termos homólogos, mas manteve o outlook para 2020.

As vendas da farmacêutica suíça foram de 43,98 mil milhões de francos suíços ($48,15 mil milhões) nesse período, face aos CHF46,07 mil milhões do mesmo período do ano passado, disse a empresa.