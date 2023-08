DJ Roche diz que UE aprovou Evrysdi para bebés com menos de dois meses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Roche disse que a Comissão Europeia, o órgão executivo da União Europeia, aprovou estender o uso do tratamento Evrysdi para bebés com menos de dois meses diagnosticados com atrofia muscular espinal.

A empresa disse esta terça-feira que a aprovação baseia-se nos dados intercalares de um teste que está a decorrer que mostrou que a maioria dos bebés tratados com o Evrysdi conseguiram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.