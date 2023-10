DJ Roche: Fármaco contra cancro do pulmão reduz risco de morte em ensaio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O medicamento Alecensa, da Roche Holding, reduziu o risco de recorrência de doença ou morte num ensaio de fase 3 para um tipo de cancro do pulmão de células não pequenas numa fase inicial, disse a empresa esta quarta-feira.

A farmacêutica suíça disse que uma análise primária dos resultados do estudo mostrou que Alecensa reduziu o risco de recorrência da doença ou morte em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.