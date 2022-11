DJ Roche: Fármaco para Alzheimer não cumpre objetivos em ensaio de fase 3

(DJ Bolsa)-- A Roche Holding AG disse esta segunda-feira que o ensaio de fase três do gantenerumab, para o tratamento de Alzheimer em fase inicial, não cumpriu os objetivos primários.

A farmacêutica suíça disse que o medicamento não abrandou o declínio clínico dos pacientes, acrescentando que o medicamento também retirou menos proteína do cérebro de pacientes com Alzheimer do que o esperado....