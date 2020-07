DJ Roche investe para desenvolver medicamento para o cancro do pulmão

(DJ Bolsa)-- A Roche Holding AG disse na terça-feira que vai investir e desenvolver um medicamento para o cancro do pulmão em conjunto com a empresa dos EUA Blueprint Medicines Corp.

As duas empresas vão desenvolver o pralsetinib, uma terapia para pacientes com cancro do pulmão de células não pequenas, vários tipos de cancro da tiroide e outros tumores sólidos.