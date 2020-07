DJ Roche: Lucro caiu no primeiro semestre, coronavírus pressionou vendas

(DJ Bolsa)-- A Roche Holding AG disse esta quinta-feira que o lucro caiu na primeira metade do ano, com a pandemia de coronavírus a prejudicar as vendas.

A farmacêutica suíça reportou um lucro líquido de 8,08 mil milhões de francos suíços ($8,69 mil milhões) para os primeiros seis meses do ano, o que compara com CHF8,62 mil milhões no período homólogo.