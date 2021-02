DJ Roche: Lucro líquido sobe ligeiramente em 2020; propõe aumento do dividendo

(DJ Bolsa)-- A Roche Holding AG disse esta quinta-feira que o lucro líquido subiu ligeiramente em 2020 e propôs um aumento do dividendo.

A farmacêutica suíça registou um lucro líquido de 14,30 mil milhões de francos suíços ($15,91 mil milhões), ligeiramente mais elevado do que os CHF14,11 mil milhões de 2019.