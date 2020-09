DJ Roche: Medicamento para artrite cumpre teste em ensaio para Covid-19

(DJ Bolsa)-- A Genentech, unidade da Roche Holding AG, disse esta sexta-feira que o medicamento para a artrite Actemra cumpriu o objetivo primário de redução da probabilidade do uso de ventiladores em pacientes hospitalizados com pneumonia associada à Covid-19.

A Genentech disse que os pacientes que tomaram o Actemra, além dos tratamentos padrão, tinham uma probabilidade 44% inferior de precisar de ventilador ou mesmo de morrer, face aos ...

