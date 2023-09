DJ Roche: Medicamento para cancro do pulmão mostra resultados promissores

(DJ Bolsa)-- A Roche disse esta sexta-feira que o medicamento Alecensa demonstrou a capacidade para reduzir a recorrência de cancro do pulmão para pacientes na fase inicial da doença.

A farmacêutica suíça disse que os resultados, de um estudo de fase 3 com 257 pessoas que comparou o tratamento com a quimioterapia à base de platina, atingiu o objetivo primário da sobrevivência livre da doença em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.