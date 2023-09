DJ Roche: Medicamento para distúrbio no sangue dá passo para aprovação da FDA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Roche disse esta quarta-feira que a Food and Drug Administration, ou FDA, aceitou a sua candidatura para o anticorpo monoclonal crovalimab para o tratamento da hemoglobinúria paroxística noturna, uma rara condição sanguínea.

A agência governamental aceitou a Biologics License Application, que exige a introdução de um produto biológico ao mercado, da Roche com base nos resultados de um ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.