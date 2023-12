DJ Roche: Medicamento para o cancro da mama mostra promessa em estudo fase 3

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Roche Holding disse que o tratamento inavolisib mostrou resultados promissores num estudo de última fase para o tratamento de pacientes com cancro da mama.

A farmacêutica suíça disse esta terça-feira que o estudo de fase 3 atingiu o objetivo primário de sobrevivência sem progressão, mostrando que o inavolisib, em combinação com o palbociclib e o fulvestrant, apresentou uma melhoria ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.