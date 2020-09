DJ Roche obtém autorização especial da FDA para teste à Covid-19

(DJ Bolsa)-- A Roche Holding AG disse esta sexta-feira que recebeu uma autorização de uso emergencial da Food and Drug Administration, ou FDA, para a produção de um teste que distingue a Covid-19 da gripe.

O teste é para o sistema cobas 6800/8800 da Roche, que pode processar entre 384 e 1.056 testes durante um período de oito horas, dependendo do modelo usado.