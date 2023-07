DJ Roche reitera outlook para 2023 apesar de vendas mais baixas

(DJ Bolsa)-- A Roche Holding reiterou, esta quinta-feira, o outlook para 2023 depois de as vendas mais baixas de produtos relacionados com a Covid-19 no primeiro trimestre terem pesado nos lucros e receitas.

A farmacêutica suíça disse que as vendas do primeiro semestre do ano caíram para 29,78 mil milhões de francos suíços ($33,01 mil milhões) face a CHF32,295 mil milhões no período homólogo, penalizadas pela fragilidade ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.