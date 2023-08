DJ Roche: Tecentriq aprovado no Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A Roche disse que o regulador de medicamentos do Reino Unido aprovou o medicamento intravenoso Tecentriq para o cancro.

A farmacêutica suíça disse esta terça-feira que o tratamento estará disponível a pacientes com todas as indicações em que a formulação tinha sido aprovada anteriormente, incluindo certos tipos de cancro do pulmão, da bexiga, da mama e do fígado.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...