DJ Roche: Thomas Schinecker vai ser o novo CEO

DJ Bolsa)-- A Roche Holding AG anunciou esta quinta-feira que nomeou um novo CEO, que entrará em funções a partir de março próximo.

Thomas Schinecker vai assumir a liderança a 15 de março de 2023, disse a Roche. Schinecker é atualmente CEO da unidade de diagnósticos do grupo.

Schinecker sucede a Severin Schwan, CEO da empresa desde 2008, acrescentou a Roche.