DJ Roche: UE aprova tecentriq como tratamento adicional para um tipo de cancro

(DJ Bolsa)-- A Roche Holding AG disse esta quinta-feira que o medicamento de imunoterapia tecentriq foi aprovado na União Europeia como um tratamento adicional para alguns adultos com cancro do pulmão de células não pequenas em fase inicial.

A Comissão Europeia aprovou o tratamento para pacientes que tiveram uma ressecção completa e quimioterapia à base de platina, entre outros critérios.