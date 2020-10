DJ Roche vai lançar testes antigénio para o coronavírus

(DJ Bolsa)-- A Roche Holding AG disse esta terça-feira que planeia lançar um teste antigénio de elevado volume para diagnosticar as infeções da Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2 (SARS-CoV-2).

O teste, com o nome de Elecsys, é um ensaio laboratorial automatizado para a deteção do antigénio coronavírus, disse a empresa.