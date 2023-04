DJ Roche: Vendas do 1T penalizadas por divisão de diagnósticos; reitera outlook de 2023

(DJ Bolsa)-- A Roche Holding AG disse esta quarta-feira que registou uma queda das vendas no primeiro trimestre com a divisão de diagnósticos a sofrer uma procura significativamente mais baixa por testes para a Covid-19, e manteve o outlook para este ano.

A farmacêutica suíça reportou vendas de 15,32 mil milhões de euros ($16,82 mil milhões) no primeiro trimestre, face a CHF16,45 mil milhões no mesmo trimestre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.