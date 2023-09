DJ Rupert Murdoch vai sair da liderança da Fox, News Corp

(DJ Bolsa)-- Rupert Murdoch vai deixar o cargo de presidente da Fox e da News Corp, depois de construir um império de media durante sete décadas que revolucionou as notícias e entretenimento e o tornou num dos mais controversos e influentes magnatas mundiais.

Murdoch, de 92 anos, vai sair dos cargos de liderança em ambas as empresas em novembro, quando se realizarem as respetivas assembleias-gerais anuais, disseram as empresas....