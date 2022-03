DJ Rússia ataca Google sobre conteúdos no YouTube

(DJ Bolsa)-- O regulador de media russo, o Roskomnadzor, ordenou esta sexta-feira à Google, da Alphabet Inc., para parar de disseminar o que chama de conteúdo "anti-russo" através do YouTube, a mais recente condenação da plataforma de vídeo desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O Roskomnadzor diz que o YouTube disponibiliza conteúdo com indicações para interromper as comunicaç...

