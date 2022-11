DJ Rússia ataca Kiev, outras cidades ucranianas com mísseis

KHERSON (DJ Bolsa)-- As forças russas lançaram uma série de ataques com mísseis contra a Ucrânia esta terça-feira, atingindo edifícios residenciais perto do complexo governamental de Kiev, dias depois de Moscovo ter sofrido um grande revés no campo de batalha, disseram responsáveis ucranianos.

"A capital está a ser atacada", disse o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko,...