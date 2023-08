DJ Rússia: Avião em que seguiria líder do grupo Wagner despenhou-se; não há sobreviventes

(DJ Bolsa)-- Um avião privado em que seguiria Yevgeny Prigozhin, o líder do grupo paramilitar Wagner, despenhou-se no noroeste de Moscovo, avançou a agência estatal russa Tass, citando autoridades do setor da aviação, e todas as 10 pessoas que seguiam a bordo terão morrido.

Imagens recolhidas por testemunhas na região de Tver revelam o que parece ser o rasto de um míssil antiaéreo e o jato, um ...