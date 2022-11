DJ Rússia concorda em renovar acordo de cereais com a Ucrânia, diz ONU

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Moscovo concordou em renovar um acordo com a Ucrânia, Turquia e as Nações Unidas que permite a exportação de produtos agrícolas ucranianos através da região afetada pela guerra do Mar Negro, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres.

"Saúdo o acordo por todas as partes em continuar com a Black Sea Grain Initiative", disse Guterres, num comunicado.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...