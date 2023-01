DJ Rússia declara avanços no sul da Ucrânia

(DJ Bolsa)-- Moscovo disse que as suas tropas avançaram na região do sul da Ucrânia de Zaporizhzhia, numa altura em que os aliados ocidentais de Kiev continuam a pressionar Berlim a permitir o envio de tanques fabricados na Alemanha para a Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Rússia disse no domingo que as tropas russas avançaram na região parcialmente ocupada e têm linhas e posições mais vantajosas....