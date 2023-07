DJ Rússia desafia sanções e vende petróleo acima do teto imposto

(DJ Bolsa)-- A Rússia conseguiu uma vitória na luta pela influência nos mercados petrolíferos globais nos últimos dias, com o preço do crude mais procurado do país a negociar acima do preço limite imposto pelo ocidente para reduzir as receitas de Moscovo.

Foi a primeira vez que o preço do petróleo Urals negociou acima do limite de $60 por barril que os EUA e os aliados impuseram no pacote de sanç...