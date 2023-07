DJ Rússia diz que vai deixar acordo de cereais do Mar Negro

ISTAMBUL (DJ Bolsa)-- A Rússia disse esta segunda-feira que vai deixar um acordo internacional que tem permitido à Ucrânia exportar cereais pelo Mar Negro, o que gera preocupações sobre uma peça fundamental da cadeia alimentar global.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas esta segunda-feira que o acordo terminou, mas que a Rússia pode voltar a participar se as suas exigências forem cumpridas, de acordo ...