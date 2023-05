DJ Rússia: Drones atingem zonas residenciais de Moscovo

(DJ Bolsa)-- Vários edifícios de blocos residenciais em Moscovo foram atingidos por drones, disseram as autoridades russas esta terça-feira, nos primeiros ataques a zonas civis dentro do país desde a invasão à Ucrânia no ano passado, com Kiev a passar mais uma noite sob ataques aéreos.

Alguns drones foram eliminados pelas defesas aéreas, disseram os media estatais russos. Até agora ningué...