KRAMATORSK, Ucrânia (DJ Bolsa)-- As forças russas foram bem-sucedidas ao tomar o controlo da pequena cidade do leste da Ucrânia de Bakhmut. A custosa ofensiva de 10 meses deixou-as exaustas e com poucas probabilidades de avançar.

Desde que a batalha por Bakhmut começou no verão passado, os observadores ficaram intrigados com a perda de vidas e equipamento por Moscovo para capturar uma cidade com um limitado valor ...