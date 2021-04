DJ Rússia expulsa 10 diplomatas dos EUA em retaliação a sanções

MOSCOVO (DJ Bolsa)-- A Rússia disse que vai expulsar 10 diplomatas norte-americanos numa resposta recíproca a medidas tomadas pelos EUA contra Moscovo por acusações de interferência eleitoral, ciberataques e outras atividades prejudiciais, complicando ainda mais as relações diplomáticas entre os dois países.

