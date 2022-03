DJ Rússia: Mercados financeiros e rublo afetados por sanções

(DJ Bolsa)-- As sanções do ocidente afetaram o sistema financeiro da Rússia e levaram a uma espiral de queda do rublo, levando o banco central do país a duplicar as taxas de juro como medida de emergência.

O rublo cai, com o USD/RUB a subir para 111, face a 83 na sexta-feira, uma queda de mais de 20% que se for sustentada será a maior queda diária de sempre para a moeda. Contudo, a negociação tem sido ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone