DJ Rússia não vai voltar a acordo de cereais até que ocidente cumpra promessas - Putin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o país não vai voltar ao acordo que permite que os cereais ucranianos sejam exportados para o resto do mundo até que o ocidente cumpra as promessas de facilitar as exportações agrícolas russas, depois de ter abandonado o pacto que garantia a segurança de uma parte fundamental da cadeia de abastecimento alimentar global.

"Não estamos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.